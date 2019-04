Torneo delle Regioni, per il Molise si conclude con un pareggio e una vittoria Copyright: Campobassoweb

Torneo delle Regioni, per il Molise si conclude con un pareggio e una vittoria Copyright: Campobassoweb

CAMPOBASSO. Si concludono con un pareggio per i Giovanissimi e una vittoria per gli Allievi, la prima giornata di gare positive per le selezioni del C.R. Molise



GIOVANISSIMI

Chiudono con un pareggio i Giovanissimi di Oriente la prima del TDR contro il C.R. Calabria. Non vince la selezione U15 molisana ma convince.

Molise: 1

Tipurlea, Pinto, Colantuono,Salvatore, Colombo, Del Bianco (1’ st Giordano), Ciocca Colagrossi (10’ st Ercolano), Sciarretta, Lombari (10’ st Ruggiero), Fraraccio

A disp.: Todisco, D'Angelo, Mastrangelo, Russo, Ruggiero, Ercolano, Aufiero, Vasile Giordano .

All: Marco Maestripieri

All. in seconda: Patriarca

Calabria:1

Scalise, Imbrogno, Risuleo (4’st Vizza A.), Spadafora (1’st Rugnetta), Filice, Passarelli, Quirino, Mollo (21’st Lagani), Salvatore A. (20’st Vizza C.), Stasi (1’st Mauri), Muto

A disp.: Triolo, Mauri, Rugnetta, Gualtieri, Vizza C., Lagani A., Vizza A., Morelli,

Parisi, K.

All. Ferragina Stefano

Reti:Lombari 4’pt (M), Passerelli 10’pt (C)

Arbitro: Di Monte della sezione di Frosinone