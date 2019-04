Futsal Montenero batte Montorio nei Frentani

MONTENERO DI BISACCIA. L'asse Termoli-Montenero funziona. Archiviata la pratica Montorio nei Frentani, la Futsal Montenero si gode il successo nei quarti di finale dei play-off molisani di calcio a 5 per approdare in serie B.

Partita molto equilibrata soprattutto grazie alle parate del portiere del Montorio, che ha tenuto vivo il match fino a 10 minuti dalla fine, infatti sul 4-3, un'azione caparbia di Ciarrocchi ha portato la Futsal Montenero in vantaggio di 2 reti, da li in poi è stato tutto più facile.

Risultato finale 7-3 con reti di Tomassone, Fedele Ciarrocchi, D'Amico, Cieri e doppietta di Iuliani, mentre per gli ospiti doppietta di Molino e gol di Adovasio. Il Mister Giuseppe Gatta e il Presidente Carlo Argentieri a fine partita si sono mostrati orgogliosi della loro squadra.