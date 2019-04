Il premier Conte in prefettura alle 11.45

CAMPOBASSO. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, alle ore 11.45 sarà in prefettura per un incontro con il Presidente della Regione, i sindaci molisani, i rappresentanti delle associazioni di categoria del comparto economico e le organizzazioni sindacali, relativo al Contratto Istituzionale di Sviluppo.

Dopo la visita dell’11 febbraio scorso - in occasione della quale è stata lanciata l’iniziativa del Governo volta a promuovere lo sviluppo economico della regione, attraverso progetti sostenibili a livello locale - il Premier torna in Molise per incontrare gli attori del territorio.

Nei due mesi scorsi i delegati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Invitalia hanno tenuto in Prefettura riunioni tecniche ed incontri individuali per l’esame delle numerose proposte progettuali presentate.