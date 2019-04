«A San Martino in Pensilis manca l'acqua da sabato scorso»

SAN MARTINO IN PENSILIS. «Buongiorno, voglio segnalare una situazione di criticità idrica nel mio paese: San Martino in Pensilis, è da sabato che manca l'acqua e non c'è uno straccio di avviso niente di niente ad oggi 15 aprile non ancora c'è stato un ripristino del flusso idrico, per fortuna piove e il ciel ci aiuta». Questa la lamentela di un residente a San Martino in Pensilis.