Viale Europa a Montenero di Bisaccia: con la pioggia diventa torrente di acqua e fango

MONTENERO DI BISACCIA. Non c'è che dire, da domenica sera maltempo che non ha dato tregua al basso Molise. Attraverso alcune segnalazioni social pubblichiamo alcune foto di viale Europa a Montenero di Bisaccia, lungo nastro d'asfalto con discreto dislivello, che a causa della pioggia battente si è trasformato in un torrente di acqua e fango, creando non pochi disagi agli automobilisti in transito.