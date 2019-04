Unimol, test per l'ammissione al sostegno: chiuso l'edificio polifunzionale

CAMPOBASSO. Avviso di chiusura del II Edificio Polifunzionale di Via De Sanctis in occasione dei test preliminari per l’ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2018/2019, Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo grado. Domani, martedì 16 aprile 2019 presso la sede del 2° Edificio Polifunzionale dell'Università degli Studi del Molise, in Via Francesco De Sanctis a Campobasso, si svolgeranno i test preliminari per l’ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno a.a. 2018/2019, Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo grado. Come in circostanze simili, per consentire il regolare svolgimento delle prove, si rende noto che nella nell’intera giornata di martedì 16 aprile p.v., tutte le attività didattiche e di ricerca previste negli spazi del II Edificio Polifunzionale saranno sospese.

Pertanto, fino alla fine delle prove non sarà consentito l'accesso al pubblico ed agli studenti. Si comunica altresì che l'accesso alla sede di svolgimento della prova sarà consentito solo ai candidati; gli accompagnatori non avranno accesso né ai locali interni né alla zona antistante gli spazi adibiti all'identificazione.