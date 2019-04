Elezioni europee, ammessi 38 simboli: sperano ancora in 4

ROMA. Il ministero dell’Interno, esaminati i 47 contrassegni depositati per le elezioni europee del 26 maggio 2019, ne ha ammessi 38 (dato aggiornato a venerdì 12 aprile).

In 4 casi il ministero ha invitato i depositanti, di cui uno ha già ottemperato, alla sostituzione del contrassegno e/o all’integrazione della dichiarazione di trasparenza entro 48 ore dalla notifica, in base alla normativa vigente. Per carenza documentale, a 6 contrassegni non è consentita la presentazione di liste.

Nelle apposite bacheche, presso il salone conferenze sito al piano terra del Viminale, è possibile prendere visione del quadro riassuntivo dei contrassegni. I giornalisti e i foto-cineoperatori interessati, potranno accedere oggi, venerdì 12 aprile, fino alle 20 e domani, sabato 13 aprile, dalle 9 alle 19, previa presentazione della tessera professionale e/o di un documento di riconoscimento.

Adempiendo all’obbligo introdotto dalla nuova legge elettorale (art. 4 L. n. 165/2017), entro il 18 aprile, sulla sezione Elezioni trasparenti del sito del ministero dell’Interno (https://dait.interno.gov.it/elezioni) saranno pubblicati per ciascun partito, movimento e gruppo politico:

a) il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza.

Nella medesima sezione, entro il 27 aprile, saranno pubblicate, per ciascun partito, movimento e gruppo politico, le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 06-46533777.