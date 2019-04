'Insieme si può', domani lo spettacolo a supporto delle adozioni in Togo

TERMOLI. Alle 9:00 di domattina, martedì 16 aprile, presso l'auditorium della parrocchia di Santa Maria degli Angeli, l'evento di teatro e musica 'Insieme si può', con musiche e canti a cura di Don Elio Benedetto e l'attrice Adele Terzano.

È un'iniziativa per far conoscere i progetti della Onlus 'Les Mamans d'Afrique'. Una Onlus che opera in Togo e che sostiene oltre 200 bambini bisognosi attraverso supporti all'alimentazione, l'istruzione e la salute.

Si chiama "adozione senza distanza". Perché chi sostiene uno di questi bambini ha contatti settimanali via Whatsapp, più foto e video mensili sulle consegne di alimenti e materiale scolastico. Le famiglie interessate sono le benvenute.