La Via Crucis bronzea di Scardocchia in mostra al Palazzo vescovile

TERMOLI. In occasione della Settimana Santa la Diocesi di Termoli Larino ospiterà, negli spazi del Palazzo Vescovile, una Via Crucis intitolata "Cristo: bronzo e fuoco" realizzata da Antonio Scardocchia e allestita in collaborazione con l'associazione 'Pietrangolare' e il Museo Diocesano “G.A. Tria”.

Sarà possibile visitarla gratuitamente dal 16 al 23 aprile 2019 tutti i pomeriggi dalle 16:30 alle 18:30 con accesso da Piazza Duomo - Termoli.

L'artista ha realizzato quindici formelle in bronzo raffiguranti le quattordici stazioni della Via Crucis e la Resurrezione.