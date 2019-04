LARINO. Mercoledì 17 aprile alle ore 17.30 si terrà presso la Sala Freda del Palazzo Ducale l’incontro “La storia in discesa” lo spopolamento e rinascita delle aree interne con Rossano Pazzagli.

L’evento organizzato dal Lions Club di Larino rientra negli appuntamenti di “LiberaMente…pensieri e parole in Biblioteca” in collaborazione del Comune frentano. Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Lions Club Marilena Marra e l’assessore alla cultura del Comune di Larino Maria Giovanna Civitella, sarà trattato il tema di forte interesse legato allo spopolamento degli Appennini. Il professor Rossano Pazzagli dell’Università degli studi del Molise, Direttore del Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini affronterà, insieme a Graziella Vizzarri del Lions club di Larino, le problematiche inerenti le aree interne. Lo spopolamento, l’invecchiamento, la perdita di presidi produttivi, nonché servizi primari alla salute, hanno condotto verso uno scenario di abbandono delle aree interne promuovendo una fuga verso la costa.

Un’evoluzione preoccupante che va a destrutturare la dinamica e la stessa e identità degli Appennini, ma dell’Italia stessa. Necessario fronteggiare con nuove idee, ma soprattutto ricollegare il territorio al resto del Paese valorizzandone le risorse attrattive e non solo. Indispensabile un lavoro programmatico per la rinascita.