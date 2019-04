Messa crismale: offerte per famiglie in difficoltà e detenuti

TERMOLI. Entrano nel vivo gli appuntamenti diocesani della Settimana Santa. Mercoledì 17 aprile 2019, alle 18.30, nella chiesa di San Francesco di Assisi a Termoli, il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, presiederà la concelebrazione eucaristica con il rito della consacrazione del Sacro crisma e la benedizione degli oli per i catecumeni e per gli infermi. In questa occasione tutti i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali.

Al termine della concelebrazione, animata dal coro diocesano, il Vescovo consegnerà ai parroci e ai cappellani degli ospedali e dell'Hospice “Madre Teresa di Calcutta” di Larino gli oli che saranno presentati alle comunità nella Messa in “Coena Domini” del Giovedì Santo.

Le offerte che verranno raccolte durante la Santa messa saranno destinate all'acquisto di materiale scolastico per le famiglie che si rivolgono al Centro di Ascolto della Caritas così come previsto per la Quaresima di carità e anche alle borse lavoro per i detenuti.

“La chiesa diocesana – ha evidenziato De Luca - manifesta il suo volto nelle opere di giustizia e carità, nella evangelizzazione, nella formazione e nelle celebrazioni liturgiche dove con il Vescovo e il Presbiterio partecipano tutte le componenti del popolo di Dio. Esorto, dunque, la comunità diocesana a partecipare a questa celebrazione che edifica e manifesta la nostra chiesa locale. Vi auguro di vivere, come persona e come comunità, una profonda Settimana Santa ravvivando e riscoprendo la bellezza del dono di Dio che è in noi”.