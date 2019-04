Stati generali del turismo: a Larino il quinto tavolo tecnico

LARINO. Proseguono i lavori nell’ambito degli Stati Generali del Turismo e della Cultura con la convocazione del quinto tavolo tematico, che si terrà oggi pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso il Park Hotel Campitelli in via San Benedetto a Larino. Il tavolo rientra nel percorso partecipativo verso la definizione del Piano Strategico Regionale del Turismo e sarà focalizzato sul tema: “Promozione: una regione, un marchio, tante identità”. L’evento, attraverso il consueto approccio collaborativo e di coinvolgimento proattivo, permetterà di approfondire la conoscenza delle diverse iniziative in corso e di raccogliere le esigenze derivanti dal territorio sul tema della promo-commercializzazione e degli strumenti attivabili, in un’ottica di integrazione e condivisione delle esperienze. L’ascolto di esperienze ed opinioni di tutti i principali interlocutori della filiera turistica e delle industrie culturali e creative, nonché il confronto sulle dinamiche del settore è di fondamentale importanza per la definizione di scelte strategiche chiare e condivise.