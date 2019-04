Ururi, il Comune cerca steward per la sicurezza della Carrese

URURI. La febbre da Carrese comincia a salire e, date le varie incombenze dovute alle nuove regole, c’è bisogno di reperire un congruo numero di personale volontario di supporto da posizionare lungo il percorso. Trattasi dei cosiddetti “Steward” che, con tanto di pettorina, vigilano affinché tutto si svolga nel miglior modo e nel rispetto delle regole. L’amministrazione comunale ha indetto un avviso di manifestazione di interesse a questo fine precisando che il servizio sarà svolto in maniera del tutto volontaria e gratuita e che il personale di suddetto servizio sarà preventivamente appositamente formato.

Al fine di poter organizzare al meglio il corso di formazione per queste figure (steward) , le manifestazioni di interesse dovranno pervenire presso la biblioteca comunale entro e non oltre il 20/4/2019. Naturalmente, come già detto, si tratta di un servizio da offrire gratuitamente e volontariamente e solo chi ha a cuore la Carrese ed il suo consueto svolgimento può sacrificarsi per farlo. Ma, fortunatamente, a quanto pare, molti concittadini sembrano aver preso di buon grado la cosa offrendo, fin d’ora, la propria disponibilità e il proprio concreto supporto per la realizzazione della Corsa dei Carri.