Elezioni europee, in campo l'isernino Giustino D'Uva con Forza Nuova

ISERNIA. In corsa per le prossime elezioni europee, che si terranno il 26 maggio, c’è anche l’Isernino Giustino D’Uva candidato nella circoscrizione sud, che comprende le regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria; nella lista di Forza Nuova - APF (Alliance for peace and freedom).

D’Uva vive a Roma, dove si è laureato in giurisprudenza per poi specializzarsi in diritto del lavoro e amministrazione e gestione delle risorse umane.

Oggi, all’attività lavorativa come HR Project Manager, affianca l’attività sindacale, che lo vede dirigente nazionale del Sindacato dei lavoratori italiani; inoltre, non ha mai smesso di dedicarsi all’attività politica, nella ferma convinzione che il Paese abbia sempre più bisogno di una guida forte ed autocratica, che riporti ordine, sicurezza e disciplina.

La candidatura di Giustino D’Uva si aggiunge a quella di altri molisani in campo in questa importante tornata elettorale, che vedrà una decisiva espansione delle forze nazionaliste ed anti - europeiste.