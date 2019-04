TERMOLI. Spegne la settima candelina la Corsa del Cuore edizione 2019 a Termoli. Passeggiata e corsa di libera scelta sulla distanza di 7 km aperta a tutti, dai bambini in passeggino agli adulti e persino agli amici a quattro zampe. La partenza sarà data alle 10 in punto di giovedì 25 aprile 2019 dalla centralissima piazza Sant’Antonio del Comune di Termoli e il percorso si snoderà subito nel Borgo Antico, per poi scendere al Porto percorrendo la passeggiata sotto le mura del Castello e il Lungomare Nord per giungere al termine del serpentone ciclabile e tornare al punto di partenza. Grande manifestazione, grande scenari, organizzata come ogni anno dalla Sezione Avis di Termoli e dalla Runners di Termoli, con il patrocinio del Comune di Termoli. A tutti i partecipanti sarà consegnata una maglietta ricordo della manifestazione e un piccolo pacco gara contenente prodotti locali. Iscrizioni presso il gazebo allestito in piazza Sant’Antonio già dalle 8 di giovedì 25 aprile.