Usavano documenti falsi per riscuotere buoni postali, un arresto e una denuncia

TRIVENTO. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Bojano, in collaborazione con personale della Stazione Carabinieri di Trivento, nella serata del 18 aprile scorso, a conclusione di attività investigativa, hanno tratto in arresto un 46enne di Trivento e, nel corso delle operazioni, denunciato in stato di libertà una donna 64enne, in quanto trovati in possesso di un documento d’identità contraffatto, al fine di riscuotere buoni postali fruttiferi per un valore attuale di € 60.000 circa, intestati ad ignara persona.

Nella mattinata di oggi, presso le aule del Tribunale di Campobasso, si è tenuta l’udienza in cui il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di Trivento.