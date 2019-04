Centinaia di turisti partiti da Termoli per le Tremiti

TERMOLI. Oltre 200 passeggeri arrivati a Termoli solo sabato da più regioni d'Italia sono salpati dal porto alla volta delle Isole Tremiti. Due le imbarcazioni che hanno assicurato i collegamenti via mare: la nave Ischia Jet arrivata questa mattina nello scalo adriatico e l'Isola di Capraia. La bella giornata di sole ha favorito le partenze verso le Diomedee di giovani, sportivi appassionati di subacquea e famiglie. Frequentate le spiagge della costa molisana. A Campomarino Lido gli stabilimenti balneari saranno aperti per assicurare servizi agli utenti. A Termoli in tanti si sono riversati sui lungomari di nord e sud che costeggiano l'arenile, meno oggi, a causa delle condizioni meteo meno favorevoli (Fonte Ansa.it).