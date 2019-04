BOJANO. Passeggiata naturalistica al castello di Civita lungo i Liponi, un’antica mulattiera, che conduce a Rio Freddo, attraversando luoghi selvaggi e bellissimi, dov’è nata la Tintillia molisana. Appuntamento Martedì 23 Aprile 2019, h.08:30, Bojano Terre Longhe con il Movimento per la Grande Bellezza. Un altro importante evento la domenica successiva a Campodipietra

Ci sarà da camminare, ma non potremmo immaginare qualcosa di migliore per smaltire il surplus mangereccio pasquale, passeggiando tra una natura che è stata teatro di una civiltà antichissima, risalente addirittura ai Popoli Italici! E’ The Day After Pasquetta, l’Outdoor UMDI alla scoperta dei Palemient Sanniti che si terrà martedì 23 aprile 2019, alle 8.30, con Molise Noblesse, Movimento per la Grande Bellezza e una sfilza di partner che la dice lunga sul potere dell’associazionismo e sull’interesse verso la promozione territoriale del Molise! E’ la giornalista Mina Cappussi, fondatore del Movimento per la Grande Bellezza, a spiegarci il senso del l’Outdoor, gratuito e aperto a tutti, una passeggiata dal castello di Civita lungo i Liponi fino a Rio Freddo, nei luoghi ove è nata la Tintilia Molisana. “Una iniziativa – racconta - quella dei Popoli Italici alla scoperta della Tintilia, che si compone di tre eventi: 1) Lo scorso 1 marzo si era svolto il sopralluogo tra ‘li Lipun’, una vecchia mulattiera comunale tra la cava di Civita A Bojano e Rio Freddo San Polo Matesecon Matese Mountain Bike. Un sentiero in terra battuta, circondata da un bosco di 50 anni circa ed esposto a pieno Nord, terreno ombreggiato, umido, per le numerose acque sorgive, e molto evoluto a causa dei processi pedogenetici. Il bosco giovane e le molte strutture in pietra, danno idea del fatto che era una zona vocata per altre attività; 2) 23 aprile, The Day After Lunedì in Albis, a significare la necessità di prolungare il contatto con la natura splendida del massiccio montuoso del Matese. L’outdoor di oggi servirà ad attuare la mappatura dei palemient e le misurazioni dei terrazzamenti. Inoltre saranno documentati fotograficamente i resti delle attività paleo-industriali che hanno sottolineato la nascita del vitigno e il suo utilizzo in maniera sistematica. L'idea è quella di recuperare la primogenitura del vino per eccellenza che identifica il Molise e l'antico Sannio; 3) L'ultimo step consisterà una Giornata di Studio e convegno scientifico, in collaborazione con l'Università degli Studi del Molise e con la Facoltà di Agraria per sistematizzare le ricerche effettuate, dando voce ad esperti di Antropologia, Storia, Agronomia, Arboricoltura, per un confronto sulla Tintilia di Civita e sul tema della civiltà dei Sanniti Pentri che avevano eretto l’osca Bovaianom a loro potente capitale. Per info chiamare il 338 8918 290. Il ritrovo a Terre Longhe alle 8.30 (partenza alle 9.00) oppure nella piazza di Civita alle 9.10

LA TINTILIA INVENTATA DAI SANNITI

La Tintilia sarebbe nata a Bojano? Pare proprio di sì, a sentire i racconti tramandati nel capoluogo pentro, e a giudicare dalla organizzazione territoriale a terrazzamenti che nella stagione invernale appaiono evidenti a ridosso di Civita Superiore. La tesi è quella di un utilizzo di questo vitigno autoctono da parte dei Sanniti, che qui avevano la loro capitale, e che conoscevano bene il processo della vinificazione, riprodotto pressoché identico nei secoli fin quasi ai nostri giorni. E’ in quest’ottica che Un Mondo d'Italiani, Centro Studi Agorà, Molise Noblesse, con Matese Mountain Bike, Matese Arcobaleno, Il Tratturo onlus, Servizio Civile Nazionale e progetto Turchese Ag. Agorà, Ippocrates, Aitef, Casa Molise, Borghi d'Eccellenza, con il patrocinio di defaultdel Comune di Bojano, e con in collaborazione fattiva e convinta di: Comune di Campodipietra, Comune di Fornelli, Comune di Cerro al Volturno, Pro Loco Cerretese, Asmef, Adiform, Aiccre, Attraverso il Tratturo, Via Micaelica Molisana, Il Pentagramma ass.ne musicale, Agenzia Agorà, Gruppo AWA, Karibu e Integramondo, Molise Club Melbourne (AUSTRALIA), Corredor Productivo (ARGENTINA), Società Molisana di Vancouver (CANADA), e di hanno organizzato una passeggiata naturalistica, nell'ambito di un progetto articolato, denominato "Popoli Italici: la Tintilia di Civita Superiore", quello inserito nel Molise Noblesse: Movimento per la Grande Bellezza candidato al bando Molise che Incanta del Patto per lo Sviluppo del Molise, Turismo è Cultura

I PALEMIENT

Le strutture in questione sono rappresentate da vecchi edifici quadrati, con muri a secco, denominati in dialetto locale ‘Palemiente’ e da terrazzamenti, costruiti sempre con muretti a secco, con la funzione di evitare l’attività erosiva dell’acqua. I 5 ‘palemiente’, situati su questa mulattiera, erano locali adibiti alla vinificazione della Tintilia, costituiti da vasche di 2m x 2m sottostanti ad una pressa, azionata da pali che attraversavano l’intera struttura, per l’azione contemporanea di pigiamento e torchio dei grappoli. Il mosto veniva poi filtrato con foglie di rovi o i cladodi del pungitopo, per poi iniziare la fermentazione in particolari botti. Il prodotto veniva consumato indifferentemente come succo d'uva e, in seguito alla fermentazione, come vino vero e proprio, con il caratteristico sapore pungente e un po' selvaggio che oggi è il pregio universalmente riconosciuto della Tintilia DOC. Tutta la zona circostante la mulattiera è oramai sommersa da felci, licheni e muschi, indice di salubrità ambientale.

IL PROGRAMMA di MARTEDI’ 23 APRILE 2019

h. 08.30: raduno in piazza Giovanni Paolo II – Bojano, Terre Longhe – c/ola sede del quotidiano internazionale Un Mondo d’Italiani;

h. 09.10: piazza di Civita;

h. 09.30: Castello;

h. 10.00: imbocco sentiero Liponi – Rio Freddo;

h. 11.30: sosta pic nic in una grotta e visita primo Palemient;

h. 13.00: Rio Freddo – Ponte Recchia Cricca sosta drink e spaghettata a cura di Matese Arcobaleno.