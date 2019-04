«In via Adriatica mancato ritiro dei rifiuti alle attività»

TERMOLI. Che spettacolo deve essere il centro di Termoli senza i rifiuti ritirati dalla Rieco Sud. Calendario alla mano non era previsto se non il ritiro di carta e cartone, ma in occasione di festività e ponti, magari, uno sforzo non sarebbe cattiva idea, per evitare di proporre angoli e traverse come luoghi poco idilliaci.

«Volevo segnalare il disservizio della Rieco Sud in via Adriatica dove la ditta non ha ritirato plastica e umido a tutti gli esercenti», questo uno dei messaggi pervenuti alla nostra redazione.