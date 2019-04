Maya scompare da via Adda, ritrovamiola!

TERMOLI. Una Pasquetta di tensione in casa Piccinino. Da ieri pomeriggio il signor Bruno ha smarrito Maya dall'abitazione di via Adda, un Husky Siberiano di colore chiaro con microchip... «Ieri pomeriggio si aggirava in Termoli con un altro cane della stessa razza. .. Si chiama Maya... Nel caso venga avvistata chiamate il numero 3884795656... Chiedo a tutti gli amici e conoscenti di Termoli di condividere questo post!».