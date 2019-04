Archeoclub d'Italia in lutto, è morto l'ex presidente Franco Cataldo

TERMOLI. La sezione Archeoclub d'Italia di Termoli è in lutto per la morte, a 81 anni, del suo ex presidente, geometra Franco Cataldo.

«L'amico Franco, persona buona e sempre disponibile è stato il presidente di questa nostra associazione per oltre 12 anni lasciando un ottimo ricordo in tutti noi per il suo impegno nell'organizzazione di escursioni ed eventi di alto livello culturale. Al figlio Marco e a tutti i suoi familiari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti gli attuali 90 soci e mio personale», il pensiero di Oscar De Lena, presidente Archeoclub Termoli.

Alla famiglia Cataldo il cordoglio sincero di Termolionline. Poche settimane fa avevamo incontrato Franco in centro e ci eravamo salutati con grande cortesia.