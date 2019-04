Consorzio di Bonifica Integrale Larinese bacchettato dalla Commissione Tributaria Provinciale

LARINO. Ancora una volta il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese viene bacchettato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso.

Per il tramite dello studio legale Coromano (avvocati Michele Coromano ed Eleonora Di Lullo) è stato infatti ribadito il principio secondo cui è possibile chiedere il pagamento dei tributi consortili soltanto in presenza di benefici fondiari derivanti dalle opere di bonifica e dai servizi resi ai consorziati.

Nel ritenere il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, la Ctp di Campobasso ha annullato la cartella di pagamento recapitata ad una azienda agricola e contestualmente ha condannato il Consorzio alla refusione delle spese legali.

Nel riconoscere il diritto del contribuente ad impugnare l'atto tributario pur in assenza di diretta impugnativa, in sede amministrativa, del piano di classifica, la Ctp ha riconosciuto assolto l'onere probatorio da parte dell'azienda agricola che ha dimostrato, con apposita perizia tecnica agronomica di non aver ottenuto alcun beneficio.

La decisione della Ctp di Campobasso, oltre ad aprire il varco alle successive richieste di rimborso per tutti i contributi versati e non dovuti per le stesse motivazioni di cui sopra, sottolinea, ancora una volta, le problematiche sottese alla gestione del Consorzio di Bonifica Integrale Larinese.

Esprimono soddisfazione gli avvocati Coromano e Di Lullo, legali dell'azienda agricola: «Si tratta di una pronuncia della Commissione provinciale tributaria che, nell'accogliere le doglianze della ricorrente, ha ribadito il principio per il quale i consorzi di bonifica non posso esigere contributi dai consorziati in caso di conclamata assenza di realizzazione delle opere preventivate e di consequenziale mancanza di concreti benefici fondiari».