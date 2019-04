CASACALENDA. Il Comune di Casacalenda, in collaborazione con l'Anpi Molise e la Fondazione Caradonio-Di Blasio, in occasione delle celebrazioni ufficiali del 74° Anniversario della Liberazione d'Italia, ha organizzato una manifestazione in programma il prossimo 25 aprile alle ore 11 presso la sala convegni in Piazza Umberto I per la posa di una targa in memoria delle 177 donne recluse nel campo di concentramento di Casacalenda dal 1940 al 1943.

Il programma prevede i saluti del Sindaco di Casacalenda Michele Giambarba e del presidente della Fondazione Caradonio-Di Blasio Rosa Marcogliese. Sono previsti gli interventi della storica Maria Luisa Tozzi, dello storico Unimol Fabrizio Nocera e di Anna Lisa Cegna dell'Istituto Storico di Macerata/Università di Napoli L'Orientale.

In serata dalle ore 18 presso il Cinema Teatro K, a cura di Molise Cinema, sarà proiettato il film "La vita è bella". La cittadinanza è invitata a partecipare.