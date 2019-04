'Tutto come prima' di Angelo Lupo Timini, domani la presentazione

TERMOLI. Nell’ambito del ciclo “Incontri d’autore” lo scrittore abruzzese Angelo Lupo Timini presenta il suo libro “Tutto come prima” (Ianieri Edizioni), venerdì 26 aprile alle ore 18,00 presso la Libreria Fahrenheit, in Via Cina 34.

Quattro amici che danzano sul pentagramma della vita. L'amicizia fragile, l'amore rubato, la banalità del male, la colpa e il perdono, la memoria che confonde e depista, lo spettro della malattia come spartiacque fra ciò che è stato e ciò che resta. Un racconto a più voci, intenso e struggente, come le note di una canzone jazz che risuona, con le sue armonie e le sue dissonanze, tra le pieghe di tante vite che sono anche la nostra. Perché nel perenne girovagare c'è sempre un crocicchio, un angolo di strada per ritrovarsi. O per continuare a perdersi, nella certezza comunque di aver vissuto.

Angelo Lupo Timini, laureato in Scienze Politiche a Milano, da anni lavora per una compagnia assicurativa. Coltiva una grande passione per i buoni libri e le storie che lasciano il segno. Ha esordito nel 2013 con “Presuntuoso come il Pranzo di Natale”.

Moderatrice dell’incontro sarà Valentina Fauzia, giornalista, fondatrice dell’agenzia Ticonzero Editing. Attualmente ricopre il ruolo di responsabile Ufficio Stampa del Comune di Termoli; sempre per conto del Comune, è curatrice dell’Aut Aut Festival.