GUGLIONESI. Per ricordare e riscoprire, insieme, il significato della Festa di Liberazione. A celebrazione della totale liberazione del territorio nazionale, il 25 aprile 1946 è dichiarato Festa Nazionale.

Con queste parole, il 22 aprile 1946 il Governo provvisorio guidato da Alcide De Gasperi emanò il Decreto n.185 che istituiva, nella giornata del 25 aprile, la Festa Nazionale. Lo ricorda Giorgio Gagliardi, del circolo Arci Francesco Iovine.

«Il 25 aprile del 1945, infatti, rappresenta una data simbolo per la storia del nostro Paese in quanto segnò l’inizio della ritirata dei “nazi-fascisti” dalle città di Torino e Milano e la proclamazione, da parte del Comitato di Liberazione Nazionale, dell’insurrezione generale in tutti i territori occupati.

Come sottolineato dal Presidente Mattarella, la resistenza fu un “movimento, corale, ampio e variegato” che ha saputo: cementare il senso di appartenenza (al di la dei diversi orientamenti politici) ad una Repubblica nata sulle ceneri di una guerra e di una dittatura; tracciare un percorso condiviso, pienamente recepito all’interno della nostra Costituzione, fondato su sentimenti di libertà e giustizia sociale.

Per questo motivo ridurre la Festa di Liberazione ad una sfilata di fazzoletti rossi, neri, gialli o bianchi (parole di un Ministro della Repubblica) è particolarmente grave.

Significa infatti disconoscere il valore di quanti hanno sacrificato la loro vita per ridare all’Italia la libertà sottratta dalla violenza e dai crimini del fascismo e del nazismo.

Significa non riconoscere che, proprio questi valori condivisi presenti nella nostra Costituzione, hanno consentito al nostro Paese di crescere economicamente e socialmente, di superarela difficile sfida del terrorismo e dell’odio politico che insanguinò il nostro Paese e che, oggi, sembra pericolosamente tornare.

Significa non comprendere che alimentare “le divisioni e l’odio sociale” non aiuta il nostro Paese a creare lavoro e a favorire il suo sviluppo economico e sociale.

Significa infine dimenticare (ancor più grave che lo faccia un Ministro della Repubblica Italiana) che la Festa di Liberazione è stata istituita con Legge dello Stato e che fino a quando “non verrà diversamente stabilito” (art.3 Decreto Legislativo 185/46) sarà la Festa di Liberazione di tutti gli italiani. Giovedì 25 aprile alle ore 16.30, a Castellara, ci incontreremo per ricordare e riscoprire il valore di questa “Festa” degustando dolci tipici.

Le associazioni: Arci F. Iovine, l’@ltraguglionesi, Zampe nel Cuore, Osservatorio Civico».