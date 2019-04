Gli rubano l'auto mentre fa la spesa

SAN SALVO. Un avvenimento a dir poco spiacevole in questi giorni di festa per N.M., che nel tardo pomeriggio di ieri 24 aprile si trovava come di consueto a fare spesa nel Centro Commerciale 'Insieme' di San Salvo ma, una volta uscito, non ha più trovato la sua auto nel parcheggio.

È stata già sporta regolare denuncia contro ignoti per il furto della vettura in questione, un'Alfa Romeo Giulietta 1.4 color nero, avvenuto presumibilmente fra le 18:30 e le 18:50. Si attendono sviluppi nella speranza che l'automobile possa presto essere riconsegnata al legittimo proprietario.