«Se il pronto soccorso ha bisogno di medici si assumano quelli del 118»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni del dottor Giancarlo Totaro, sindacalista del Fimmg, sulla situazione occupazionale dei medici del 118: «Se la Asrem ha bisogno di medici ai pronto soccorso può assumere i medici del 118 con le procedure previste dagli Acn e dal decreto legislativo 229/99, ma bisogna finirla di lamentarsi della mancanza di medici al pronto soccorso e utilizzare non conformemente in turno stabile i medici del 118.

Se la Asrem vuole può assumere i 96 medici del 118 e non limitarsi a dire continuamente che nessuno accetta di venire a lavorare in Molise.

Non è pensabile di continuare ad utilizzare in pianta stabile i medici del 118 per coprire le carenze in sostituzione dei medici dipendenti al pronto soccorso.

Si stanno utilizzando i medici del 118 in modo non conforme agli Acn esponendoli a gravi rischi.

E' una situazione molto pericolosa che va chiarita con urgenza per il bene dei malati, dei medici e dei responsabili dei reparti dell'emergenza urgenza che stilano i turni di servizio.

Una forzatura che potrebbe essere difficilmente spiegabile in sede di controversie e procedimenti penali e civili con gravi ripercussioni sui medici del 118 in servizio nei pronto soccorso.

E' urgente verificare la piena legittimità e conformità agli ACN dell'esercizio professionale dei medici del 118 in "sostituzione" dei medici "strutturati" al pronto soccorso.

Questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale di Termoli ci sono in servizio solo medici del 118, ed uno strutturato prevalentemente per la medicina d'urgenza.

Senza i medici del 118 il pronto soccorso di Termoli dovrebbe chiudere, così come tutti gli altri Pronto soccorso degli ospedali molisani.

La situazione della carenza di medici "dipendenti" è ormai emergenziale. A loro si dà pieno riconoscimento dei disagi e solidarietà.

Sottolineando la piena e convinta collaborazione dei medici del 118 a coprire le carenze in organico a tutti i pronto soccorsi molisani, è giusto sottolineare che la situazione sta diventando drammatica e sta diventando ordinario sostituire in turno il personale dipendente con i medici convenzionati del 118.

Questa situazione va chiarita urgentissimamente perché l'utilizzo dei medici del 118 in pronto soccorso in sostituzione del personale dipendente è una chiara forzatura degli ACN che non può essere utilizzata per una organizzazione stabile come sta accadendo senza provvedere alla loro "assunzione" secondo le modalità legislative esistenti.

Non siamo nemmeno convinti della perfetta conformità dell'utilizzo dei medici del 118 in sostituzione dei dipendenti e non si vorrebbe che in caso di problemi poi il medico in servizio debba pagare le conseguenza di una organizzazione emergenziale che ormai è diventata la norma.

Nulla da eccepire in merito alla emergenza, ma bisogna ricordare che la posizione contrattuale dei medici del 118,quando lavorano in pronto soccorso, non è la stessa dei medici dipendenti e non godono delle stesse garanzie dei medici dipendenti e sono retribuiti anche in maniera diversa .

Per esempio non tutti sanno che per lo stesso turno aggiuntivo al pronto soccorso un medico dipendente prende una quota oraria quasi doppia rispetto al medico del 118 che sta lavorando con lui e con una copertura assicurativa è diversa etc.....

L'utilizzo pieno e strutturato nei turni dei medici del 118, per coprire le carenze di medici dipendenti, in realtà è difforme o comunque non perfettamente conforme a quanto previsto dall'Acn e dagli accordi regionali.

Se si deve continuare ad utilizzare i medici del 118 in modo "strutturato" presso i pronto soccorsi di tutta la regione è necessario ed improcrastinabile, prima dell'estate, incontrarsi con l'azienda e l'assessorato alla sanità della regione Molise ai fini della definizione di accordi che mettano al riparo i medici dal rischio di eventuali controversie per l'utilizzo dei medici al pronto soccorso in sostituzione anzichè in affiancamento ed intraprendere un percorso adeguato che gli ACN , AIR e la normativa vigente consentono con la possibilità di utilizzare il DLGS 229/99.

Ci sono tutti i presupposti legislativi per risolvere il problema della carenza di medici al pronto soccorso, ma richiede la consapevolezza della struttura commissariale e della Asrem e la volontà ad intraprenderla, ed il sindacato è pronto ad intraprendere un percorso di "stabilizzazione " dei medici del 118 che riterranno eventualmente di voler passare alla dipendenza.

In altre regioni italiane i medici del 118 sono già passati alla "dipendenza" e la regione Molise può decidere di fare altrettanto, chiedendo ai 96 medici in organico di poter optare, con opportuna procedura, per il passaggio alla dipendenza così da risolvere definitivamente il problema della carenza di medici al pronto soccorso.

Le leggi ci sono, ora attendiamo la volontà della Regione, del commissario e della Asrem a cui spetta la decisione .

Commissario Giustini, Presidente Toma, direttore della Asrem Sosto, lo strumento legale esiste, ora sta a voi decidere se utilizzarlo e risolvere una volta per tutte il problema della carenza di medici ai pronto soccorso, l'importante è che i medici del 118 vengano utilizzati secondo quanto previsto dagli Acn e Air e non come medici strutturati».