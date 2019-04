Crisi Sam, pronto un acquirente?

SAN SALVO. Questa mattina presso il comune di San Salvo, il sindaco Tiziana Magnacca ha incontrato in modo informale i lavoratori della SAM, azienda che licenzierà il 30 aprile, 25 padri e madri di famiglia.

La SAM lavora solo per la Denso, per essa assembla motorini di avviamento PA 70 e alternatori. Sul territorio è praticamente l'unica azienda a svolgere questo servizio, in passato svolto anche da altre aziende come la ILMET. Molti dei lavoratori si chiedono oggi chi svolgerà questo lavoro dopo il loro licenziamento, per il quale erano disposti a lavorare su tre turni e nei giorni festivi.

Ai lavoratori della SAM, non è mai stata offerta un'alternativa, perchè la proprietà non ha chiesto gli ammortizzatori sociali? Perchè nessun interesse è stato mostrato se non ad una settimana dai licenziamenti? La sorte di 25 lavoratori vale meno dei lavoratori dei grandi colossi multinazionali?

Uno spiraglio per i 25 lavoratori della SAM sembrerebbe esserci, da alcune indiscrezioni sembra che sia stato mostrato interesse per l'acquisto dell'azienda da parte di un imprenditore del nord, tale possibilità potrebbe dare continuità ai lavoratori, si vorrà coglierla?

Sarà questo uno dei temi che verrà posto sul tavolo di discussione domattina, chiesto dal sindaco Tiziana Magnacca con i vertici Denso e la proprietà?

I lavoratori attendono risposte. Domani riprenderanno il loro lavoro, recuperando anche quanto non svolto nei due giorni di sciopero, pronti a far capo ai propri impegni, gli altri attori in gioco saranno pronti a fare altrettanto?