A fuoco una baracca

CAMPOBASSO. Nel tardo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenuti per un incendio di una baracca in località Contrada Colle delle Api. Sul posto il personale ha provveduto velocemente allo spegnimento dell’incendio e procedendo, in seguito, ad una accurata bonifica dell’area interessata.

Per stabilire le cause dell’incendio è intervenuto il Niat (Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale) del Comando Vigili del Fuoco di Campobasso.