Cisl Poste Molise: «No a chi diffonde violenza e xenofobia»

CAMPOBASSO. In occasione del 25 aprile il Segretario della Cisl Poste Molise ribadisce in maniera chiara e ferma: "mai più fascismi". Non bisogna mai dimenticare – afferma il Segretario Antonio D’Alessandro - che la nostra democrazia è frutto del sacrificio di una generazione che si è battuta per la difesa della libertà, della tolleranza, del pluralismo delle idee e dell'informazione. Questi sono i principi fondamentali – continua Antonio D’Alessandro - che insieme al diritto al lavoro ritroviamo nella Costituzione e su cui si fonda la nostra Repubblica. Da lì bisogna ripartire. Senza lavoro non c’è sviluppo, progresso, libertà. Il lavoro rende davvero la persona completa, le permette di esprimersi, di contribuire al bene comune, di sentirsi importante per tutta la comunità e per tutta la società.

Per questo – precisa Antonio D’Alessandro - occorre un colpo di reni dei Governi, capace di riaprire l'orizzonte dell'integrazione politica, economica e fiscale, prima che sia troppo tardi. Non possiamo non ricordare il grande orrore e tristezza per le tante persone inermi massacrate dai terroristi in Sri Lanka. Una barbarie crudele ed inumana. Un pensiero alle tante famiglie colpite da questa nuova, assurda ondata di odio e di violenza, frutto solo di menti offuscate da una ideologia criminale. Oggi 25 aprile – concludeil Segretario della CISL Poste Antonio D’Alessandro – diciamo NO a chi diffonde i virus di violenza, odio, discriminazione, razzismo e xenofobia.