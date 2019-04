Traffico chiuso sulla bifernina causa incidente

CAMPOBASSO. La strada statale 647 “Fondo Valle del Biferno” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante uscito fuori strada all’altezza del km 49,750, nel territorio comunale di Lupara, in provincia di Campobasso.

Il traffico è deviato in loco.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire le operazioni di recupero del mezzo in piena sicurezza.

