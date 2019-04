CAMPOBASSO. Anche il Molise sta per scendere in campo al 58° Torneo delle Regioni, storica manifestazione riservata al Calcio a 5, della Lnd, per questa edizione organizzata nella suggestiva cornice della città di Matera, capitale della cultura.

Nei numeri si tratta di un torneo imponente che coinvolgerà 840 tra calciatrici e calciatori dai 14 ai 26 anni che difenderanno i colori di 70 squadre in rappresentanza di 18 regioni e dei Comitati Autonomi di Trento e Bolzano. Contando anche staff tecnici e accompagnatori saranno oltre 1.200 le persone che invaderanno festosamente i Comuni coinvolti dal Comitato Regionale LND Basilicata per l’occasione.

Dopo il giorno di riposo del 28 aprile, che coinciderà con la visita a Matera per tutte le rappresentative, si inizierà il 29, 30 e 1 Maggio con il Girone Eliminatorio, venerdì 3 maggio con i Quarti di Finale, sabato 4 Maggio con le semifinali e a chiudere domenica 5 maggio con la finale.

Il comitato regionale del Molise si sta preparando con impegno, sacrificio e volontà a questa grande competizione non solo sportiva, che lo vedrà impegnato con le tre categorie - Juniores, Femminile e Allievi - nel girone B.