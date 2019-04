"La rete: costrizione o comunità", a Termoli l'assessore alla Comunicazione del Vaticano

TERMOLI. Nell'ambito delle iniziative legate al 60° anniversario della nascita di Ucsi, realtà associativa Nazionale della Stampa Cattolica, il prossimo 3 maggio promuove a Termoli, in Molise, un incontro di formazione giornalistica. L'evento, promosso in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti del Molise, Acli e con la parrocchia di san Timoteo guidata da don Benito Giorgetta giornalista , vedrà la partecipazione straordinaria di monsignor Dario Edoardo Viganò, assessore alla Comunicazione del Dicastero Vaticano per la Comunicazione.

L'incontro avrà luogo il giorno venrdì 3 maggio alle ore 15 sulla nave Guidotti Ships attraccata al porto di Termoli.

Un momento di formazione con il metodo di "fare rete" tra le realtà gironalistiche locali e extraterritoriali, con lo sguardo sul Mediterraneo, ma anche di riflessione sul tema di papa

Francesco per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali "Dalle Community alle Comunità" ovvero, come ha indicato don Viganò "La rete: costrizione o comunità", presi dalla rete, respinti

dalla rete, ma anche fare rete ed essere comunità. Con Viganò saranno presenti altri pregevoli relatori come Sergio Perugini della CEI Commissione Nazionale Film Cinema), il Caporedattore della Rai Molise Giancarlo Fiume, il magistrato Daniele Colucci e delle Acli il direttore di FareBene Lanfranco Pala.