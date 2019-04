Def in Regione, Di Giacomo: «Condivido le posizioni di Iorio»

CAMPOBASSO. L'ex senatore Ulisse Di Giacomo condivide la posizione espressa dal Consigliere regionale Michele Iorio espressa in Consiglio nel corso della discussione sul Documento di Economia e Finanza: «Assolutamente condivisibile l’intervento del Presidente della II Commissione, On. Michele Iorio, nel corso della discussione sul Documento di Economia e Finanza Regionale.

La competenza della programmazione e della riprogrammazione dei fondi spetta al Consiglio Regionale, che non può e non deve essere inteso come un organismo deputato soltanto a predisporre improbabili ordini del giorno o a ratificare decisioni assunte dall’esecutivo.

Questo Consiglio Regionale, in particolare, è chiamato a correggere i misfatti che il precedente Governo Frattura ha causato con la chiusura delle grandi realtà produttive che avevano portato il Molise fuori dall’Obiettivo 1 (dove purtroppo siamo rientrati) come l’ Ittierre, la Gam, lo zuccherificio.

È chiamato a riprendere il discorso dell’Autostrada del Molise, che ancora figura nel documento di programmazione delle grandi opere strategiche del Paese e che rappresenta forse l’unica opera ancora in grado di produrre posti di lavoro e far uscire la nostra Regione dall’isolamento.

Ma temo che la presenza, ai livelli decisionali, di molti dei protagonisti che nella precedente legislatura hanno contribuito a desertificare questo territorio, sarà un ostacolo insormontabile per un cambiamento di rotta.»