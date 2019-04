«Carenza di medici, attenzione a rispettare la normativa sugli orari di servizio»

TERMOLI. Il dottor Giancarlo Totaro mette in luce una situazione incresciosa che riguarda i medici di turno al Pronto Soccorso dell'ospedale di Termoli:

«Visto quanto perviene all'attenzione pubblica in merito alla carenza di medici nell'ospedale, non sarebbe il caso che i Nas o l'ispettorato del lavoro intervengano per verificare se i turni di servizio/riposo obbligatori attualmente osservati nei vari reparti siano conformi alla normativa vigente?

Il rispetto degli orari di lavoro e dei turni di riposo sono alla base della sicurezza sul posto di lavoro ed in questa condizione di carenza è molto difficile che sia rispettata e venga tutelata la salute dei medici in servizio in reparti così carenti di medici.

Se la matematica non è un'opinione, sarebbe bene fare la prova del nove verificando se con gli attuali ridottissimi organici di medici siano effettivamente rispettate le normative vigenti ed il rispetto deI Ccnl, degli Acn, in merito al riposo obbligatorio, all'orario di lavoro ordinario, straordinario/aggiuntivo ed in reperibilità , che i legislatore italiano ed europe, e le parti contrattuali hanno reso obbligatori per tutelare la salute dei malati e degli stessi lavoratori.

Come può affrontare le emergenze il Pronto soccorso dell'ospedale di Termoli in queste condizioni con circa 5 medici (oltre il responsabile) che dovrebbero coprire H 24 in numero di tre medici per ogni turno di servizio, senza un supporto esterno di personale di Ndd?

Con l'attuale organico è ancora possibile affrontare adeguatamente e conformemente H 24 l'emergenza e la non differibilità degli interventi sulle patologie tempo dipendenti (ictus ischemici ed emorragici), del politrauma, delle trombosi venose profonde, urologiche , gastroenterologiche, neurologiche ed otorinolaringoiatriche in queste condizioni di carenza di personale?

La mancanza di medici nei reparti si ripercuote pericolosamente in primis sul Pronto Soccorso dove non c'è programmazione degli interventi, ma solo urgenza-emergenza ed i pazienti possono perdere la vita o subire danni irreparabili, permanenti e debilitanti se non si interviene immediatamente.

All'ospedale di Termoli i medici dei citati reparti sono sempre presenti H 24 in ospedale, o sono almeno reperibili H 24 per 30 giorni al mese?

Una domanda inutile perchè tutti conoscono la risposta.

E' possibile fare ancora Pronto Soccorso H 24 in queste condizioni dove , nonostante la buona volontà di tutti compresa la Asrem, di fronte a necessità di specie, quando non c'è il medico in servizio o reperibile a Termoli, ogni volta bisogna portare il malato a Campobasso con tutti i rischi del caso e la necessità di utilizzare per il trasporto il personale già scarso in servizio sguarnendo ulteriormente la postazione?

Cosa succederà tra qualche giorno quando con il turismo la popolazione costiera aumenterà a dismisura rispetto agli oltre 100 mila abitanti del Basso Molise in concomitanza di una ulteriore deplezione di medici causata dalle legittime ed irrinunciabili ferie?

Il bacino di utenza si triplica ed i medici, già insufficienti, si dimezzano.

Se adesso per esempio al Pronto Soccorso ci sono circa 5 medici, in otorino circa 2 , in urologia circa 3, gastroenterologia circa 2 e così via per gli altri reparti, come si provvederà al servizio con le ferie estive ?

Quanto orario straordinario/aggiuntivo e riposo obbligatorio fanno i medici di questi reparti ?

I turni sono conformi alla normativa sull'orario di lavoro ?

Nonostante l'impegno di tutti, l'ospedale di Termoli è ormai un colabrodo che fa acqua da tutte le parti e bisognerebbe fare il punto della situazione effettiva capacità di soccorso che riesce a garantire.

E' normale prevedere le stroke unit- tempo dipendenti, per ischemia o emorragia, ubicate solo in provincia di Isernia ospedale di Isernia I° livello ischemico e Neuromed neurochirurgia) con le conosciute condizioni di difficoltà viarie e climatiche lasciando scoperto il territorio bassomolisano più popoloso della regione e meglio collegato alle stroke unit di secondo livello delle regioni limitrofe?

Con questi presupposti , a tutti noti , non è possibile lasciare i medici del pronto soccorso, compresi quelli del 118, in balia degli eventi e subire con il paziente le conseguenze di eventuali episodi di disservizio che verrebbero poi qualificati come mala sanità e certamente presi in carica dalla Magistratura.»