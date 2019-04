Tutto pronto per il memorial «Antonio Buccione»

TERMOLI. Tutto pronto alla Polisportiva San Pietro e Paolo per il primo “Memorial Antonio Buccione”. Dopo aver compiuto un grande sforzo organizzativo da parte della società toccherà adesso ai giovani calciatori che scenderanno in campo dimostrare le loro qualità all’insegna della lealtà sportiva. Quest’ultimo è stato sempre il valore predominante che ha contraddistinto in campo e fuori il compianto centrocampista termolese che ci ha lasciato nell’estate scorsa. La Polisportiva San Pietro e Paolo, in collaborazione con i supermercati Decò, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli e Ottica Vincitorio, ha organizzato un torneo che porterà in città il primo maggio prossimo società blasonate del panorama calcistico nazionale. La manifestazione calcistica è riservata alla categoria “Esordienti” secondo anno e vedrà scendere in campo insieme ai giovani calciatori del San Pietro e Paolo anche i pari età del Pescara, del Benevento e dell’Ascoli. Un quadrangolare che si annuncia pieno di significati a partire proprio dal ricordo di Antonio Buccione che nella sua lunga carriera ha calcato anche i campi di serie A. Il messaggio che si vuole lanciare con il quadrangolare riservato ai giovani calciatori è proprio quello della perseveranza che, se interpretata con sacrifici e dedizione, potrebbe portare a realizzare i propri sogni in ambito sportivo all’insegna della lealtà. Buccione ha lasciato un grande ricordo in città e da quest’anno la Polisportiva San Pietro e Paolo, il presidente Pasqualino De Filippis e il direttore generale Pino Nuozzi intendono ricordarlo nel migliore dei modi. Tutte le partite del torneo si svolgeranno sul campo sintetico di via Biferno. Due tempi di quindici minuti per ogni incontro a girone unico con la classifica finale che determinerà la squadra vincitrice del primo “Memorial Antonio Buccione”.

QUESTO IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLE PARTITE

1 maggio 2019 – campo Polisportiva San Pietro e Paolo Termoli, via Biferno

ore 9,30:Pescara-San Pietro e Paolo

ore 10,30: Benevento-Ascoli

ore 11,45: Pescara-Benevento

ore 15: San Pietro e Paolo-Ascoli

ore 16,45: Ascoli-Pescara

ore 17,30: Benevento-San Pietro e Paolo

A seguire la premiazione