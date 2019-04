Contraffazione alimentare, l'appello di Coldiretti Molise ai consumatori

CAMPOBASSO. A pochi giorni dall’ultima operazione dei Carabinieri Forestali in provincia di Isernia, dove i Militari hanno riscontrato, in un esercizio commerciale, la mancanza di tracciabilità dei prodotti ed etichette illeggibili, sbagliate o prive delle indicazioni obbligatorie su alcune confezioni, Coldiretti Molise torna a porre l’accento sull’importanza della tracciabilità degli alimenti a tutela della salute dei consumatori.

La contraffazione alimentare è la sostituzione di una sostanza alimentare con un’altra il cui pregio è nettamente inferiore, un fenomeno che, come dimostrano i fatti appena citati, non risparmia neanche il Molise. Anche nella seconda regione più piccola d’Italia, infatti, la “truffa” alimentare è dietro l’angolo per questo Coldiretti raccomanda sempre di fare grande attenzione all’atto dell’acquisto, verificando dall’etichetta la provenienza dei prodotti e la loro composizione. A sempre maggiore tutela del consumatore, Coldiretti e Campagna Amica stanno da mesi promuovendo la raccolta firme “EatOriginal – Scegli l’Origine”, un’Iniziativa per estendere l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti trasformati e non trasformati in circolazione nell’Unione Europea.

Per venire incontro al consumatore, Coldiretti, tramite la Fondazione Campagna Amica, ha aperto in tutta Italia gli ormai famosi mercati di Campagna Amica che, al chiuso o all’aperto, danno al consumatore la certezza di acquistare prodotti a km zero tracciati e garantiti. Un esempio è quello dell’Agrimercato di Campagna Amica di via Insorti d’Ungheria a Campobasso, dove ogni giovedì e sabato dalle 8,30 alle ore 15, i produttori molisani aderenti a Campagna Amica vendono ciò che producono in prima persona. Così, dall’ortofrutta alla carne, al pesce, passando per farine, prodotti da forno, salumi e formaggi, miele, conserve, marmellate, olio e quant’altro di buono la nostra terra offre, il consumatore può acquistare le eccellenze del territorio sostenendo nel contempo l’economia locale