TERMOLI. Nell'ambito dei festeggiamenti del primo maggio a Termoli, un appuntamento di grande qualità sarà quello con due talenti musicali nostrani, riuniti per l'occasione - e non solo - in un'unica formazione.

Stiamo parlando di 'Katia e gli Effetto serra'. La prima, Katia Nestola, è una cantante ben nota a Termoli e dintorni, che ha saputo far apprezzare la sua voce melodiosa anche nelle fasi finali dell'ultima edizione di Umbria Voice.

I secondi sono una band molisana che ha fatto molto parlare di sé negli anni, soprattutto per aver partecipato da finalista a Sanremo giovani nel '95 ed essere poi tornata all'Ariston lo scorso anno per Sanremorock; un gruppo che nei suoi concerti porta coraggiosamente al pubblico brani inediti in arbereshe, in un mix di ska e reggae.

Ne è nato un connubio dalle tinte rock che riserva sicuramente molte sorprese: per scoprirle, l'appuntamento è per mercoledì 1° maggio dalle 18:00 in Piazza Duomo.