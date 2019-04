Giornata mondiale della poesia a Guardialfiera, ecco come partecipare

GUARDIALFIERA. Nel 2019, bicentenario dell’ Infinito, in omaggio alla poesia di Leopardi più rivoluzionaria e più bella dell’ 800 ecco un Invito alla poesia, che celebri fiori, natura e ambiente.

E proprio voi tutti, amici poeti, attraverso la potenza della liricità, potreste volare in alto per non calpestare quaggiù le impronte delle angosce umane e per regalarci momenti di fuga e d’emozione.

Uniamoci all’appello del poeta Giorgio Caproni:

“Non uccidete il mare,

la libellula,il vento.

Non soffocate il lamento

(il canto!) del lamantino.

Il galagone, il pino:

anche di questo è fatto l’uomo…..”

Siamo tutti interconnessi, siamo una cosa unica con ogni elemento della natura. Siamo parte del clima che abbiamo mutato, degli agenti atmosferici che abbiamo stravolto, del mare che abbiamo inquinato. Le nuove generazioni potrebbero far tesoro dell’esperienza di chi le ha precedute prendendo il buono e rinunciando al peggio. Custodi di una cultura che non inquina, distrugge, brucia, uccide, ma osserva, comprende, conserva, non spreca, dando spazio alla parte migliore dell’umanità. Una cultura permanente, per continuare ad abitare ancora a lungo in un pianeta bellissimo.

Lasciatevi ispirare dal mormorìo del ruscello, dal volo dei gabbiani, dalla gamma scintillante delle stelle. Descriveteci i vostri luoghi con le ali della libertà, rivelateci le scommesse e le speranze del nostro patrimonio e l’identità di storia e tradizioni mai sopite di ogni popolo fiero e ingegnoso. Abbiamo bisogno di bellezze, perché, oggi, soltanto la seduzione della poesia e della bellezza può riportare l’umanità verso il proprio io.

Art. 1

Il concorso è aperto a due categorie di partecipanti:

 Studenti delle scuole di ogni ordine e grado (categoria giovani) e a studenti universitari fino a 26 anni;

 Cittadini del mondo che al momento della pubblicazione del bando abbiano compiuto 18 anni (categoria adulti), non rientranti nella categoria di cui al punto precedente purché producano in lingua italiana;

Art. 2

Il concorso è articolato in due sezioni:

 Poesia a tema in lingua italiana

 Poesia a tema in vernacolo

Art. 3

E’ consentita la partecipazione ad entrambe le sezioni. Le poesie non devono superare i 50 versi; i componimenti in vernacolo devono essere corredati da trasposizione in lingua italiana.

Art. 4

I lavori verranno inviati al Centro Studi Molise “N. Perrazzelli” Corso Umberto 74, 86030- Guardialfiera o, via e-mail csm.guardialfiera@gmail.com entro il 30 Giugno 2019. Gli autori allegheranno anche un breve Curriculum vitae, con l’indicazione del recapito e il numero di telefono.

Art.5

La partecipazione al concorso è gratuita per gli studenti delle Scuole e per gli studenti universitari; gli altri concorrenti dovranno invece versare una quota di partecipazione di euro 10,00 per ogni sezione. Tale somma sarà inviata con bonifico su conto intestato ad Associazione Centro Studi Molise Nicola Perrazzelli

iban IT 25 A076 0103 8000 0001 4396 865C.C. POSTALE N. 14396865 causale “Giornata mondiale della poesia “

Art.6

Nel corso della Cerimonia del 2 ottobre, fra alternanza di musica ed attrazioni, verranno organizzate letture di poesie interpretate da attori o, a scelta, dagli stessi autori e sostenute da giudizi critici. Vi saranno assegnazioni di benemerenze.