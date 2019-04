Sarà presentato anche in Molise il programma «Latte nelle scuole»

CAMPOBASSO. Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo, di concerto con l'Unioncamere e le Camere di Commercio, ha avviato una collaborazione istituzionale finalizzata a realizzare il Programma "Latte nelle scuole".

Il Programma prevede una campagna di educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie

L'iniziativa, giunta alla II edizione, riveste un ruolo di rilevante importanza economica e sociale, con l'obiettivo di fronteggiare il notevole calo della domanda (circa il 20%), che sta colpendo la filiera lattiero-casearia, una delle più importanti filiere del nostro paese, con conseguenze fortemente negative per le imprese e per i lavoratori dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Anche per l'anno 2019, il coinvolgimento delle Camere di Commercio per la realizzazione del Programma "Latte nelle scuole" permetterà di rafforzare la partecipazione del mondo produttivo a livello locale.

Durante la Conferenza Stampa di lancio, che si terrà l' 8 Maggio 2019 alle ore 9:30 presso la Sala Falcione della CCIAA del Molise, in Piazza della Vittoria 1, saranno illustrati gli obiettivi del Programma "Latte nelle Scuole" sensibilizzando il corretto consumo di latte e prodotti derivati, dando informazioni sulla sua importanza, sia per la salute personale sia per l'economia locale.

Si parlerà degli aspetti nutrizionali e salutistici, del rilievo economico-sociale della filiera lattiero-casearia, delle produzioni del territorio e del consumo del latte e dei suoi derivati.