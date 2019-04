A14, chiuso per una notte il casello di Pescara nord

ABRUZZO. Sulla A14 Bologna-Taranto, per programmati lavori di manutenzione del cavalcavia di svincolo, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 23:00 di giovedì 2 alle 04:00 di venerdì 3 maggio, sarà chiusa la stazione di Pescara nord, in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona.



In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni autostradali:

-in entrata verso Bari, Pescara ovest;

-in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona, Atri Pineto.