Stampa libera: la lettera di Giuseppina Petta, presidente dell'Ordine molisano

CAMPOBASSO. Una sentita e graditissima lettera aperta, in vista della giornata nazionale della libertà di stampa, ci giunge da Giuseppina Petta, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Molise. Parole la cui importanza non sarà mai ribadita a sufficienza, e che ci piace riportare qui:

"Cari colleghi,

nel giorno in cui il mondo celebra la libertà di stampa, voglio far giungere a tutti voi il mio sentito grazie per il lavoro che svolgete quotidianamente, e con enormi sacrifici, per garantire ai cittadini il diritto ad essere informati. Il 3 maggio, individuato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come giornata mondiale della stampa, vuole essere un monito per le Istituzioni affinché sostengano e rispettino la libertà di parola sancita dall'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale, dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dalla Dichiarazione firmata a Windhoek.

Nella capitale della Namibia venne firmato un documento in difesa della libertà di stampa, del pluralismo e dell'indipendenza dei media perché elementi fondamentali della democrazia e del rispetto dei diritti umani. Sono ben consapevole delle grandi difficoltà in cui operate per la grave crisi che ha investito il settore dell'editoria italiana e molisana in particolare.

Per questo, come Presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Molise ho attivato canali di interlocuzione con i vertici istituzionali della nostra Regione e ho portato 'la vertenza Molise' all'attenzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine. Continuerò a sollecitare le Istituzioni e non abbandonerò la battaglia fino a quando non ci saranno interventi che possano dare linfa vitale al settore.

A testimonianza che l'Ordine dei Giornalisti è al vostro fianco abbiamo promosso per il 3 maggio un momento di sensibilizzazione per accendere i riflettori sulla grave situazione di crisi in cui versa il settore dell'editoria. Un momento al quale non potrò partecipare perché, per un impegno preso già da qualche mese, sarò, come moderatrice, al Forum sullo sviluppo delle aree interne che si svolgerà proprio il 3 maggio a Campobasso.

Nonostante la mia assenza, non vi farò mancare il mio sostegno. Abbiate la certezza che sono e sarò sempre al vostro fianco per vincere, me lo auguro con tutto il cuore, questa difficile battaglia."