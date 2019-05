Alberta Zulli nuovo presidente della Pro loco Colleniso a Guglionesi

GUGLIONESI. La Pro Loco “Colleniso” di Guglionesi ha rinnovato il suo direttivo. Dopo 5 anni da presidente, Gianni Sabetta lascia la sua carica, rimanendo nel direttivo e, all’unanimità il direttivo ha scelto come successore Alberta Zulli.

Un incarico che non si aspettava, «e non mi aspettavo che tutti votassero per me. Spero che la Pro loco possa tornare a proporre eventi e a collaborare con tutte le altre associazioni del posto. La mia squadra è forte e insieme possiamo, spero, far tanto per il paese».

Il consiglio direttivo è così composto ora, presidente Alberta Zulli, vice presidente Antonio Lucarelli, segretario Stefania Zulli, tesoriere Gianni Sabetta, consiglieri Vincenzo D’Alò, Andrea Paolone e Rocco Silvestri.