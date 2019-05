Totaro, Fimmg: «Il bacino di utenza si triplica e i medici, già insufficienti, si dimezzano»

TERMOLI. Riceviamo e pubblichiamo le riflessioni del dottor Giancarlo Totaro, sindacalista della Fimmg, in merito a un supposto mancato rispetto delle norme sull'orario di lavoro del personale sanitario dell'ospedale San Timoteo e torna a ribadire la preoccupante carenza numerica dello stesso:

«Quando si superano regolarmente le limitazioni imposte dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro non è più possibile (per legge) garantire con certezza la lucidità dei sanitari, la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie.

Per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini la normativa ha messo dei limiti precisi ed inderogabili sul numero massimo di ore settimanali, di riposo obbligatorio e precise indicazioni all'attività aggiuntiva che con l'attuale carenza di medici appare impossibile da rispettare nei nostri ospedali.

Non è stato un vezzo del legislatore fare queste norme obbligatorie ma una una necessità per salvaguardare e garantire la salute dei cittadini.

Vista la carenza di medici appare veramente difficile che i turni di servizio (ordinari, straordinari, aggiuntivi, pronta disponibilità ) e di riposo obbligatorio attualmente osservati nei vari reparti possano rispettare tutta la normativa vigente in merito all'orario di lavoro.

Il rispetto degli orari di lavoro e dei turni di riposo obbligatorio sono alla base della sicurezza sul posto di lavoro.



Rispettare le leggi in materia di limitazioni all'orario massimo di lavoro e riposo obbligatorioè un vincolo INDEROGABILMENTE VINCOLANTE a tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini malati che in queste condizioni di carenza è praticamente impossibile.

Fare orario straordinario/aggiuntivo eccezionalmente può essere plausibile per motivi non programmabili ma ricorrere metodicamente allo straordinario eccessivo, come si sta facendo da anni, non è previsto dalle leggi e non può essere una regola .

Cosa succederà tra qualche giorno quando con il turismo la popolazione costiera aumenterà a dismisura rispetto agli oltre 100 mila abitanti del Basso Molise in concomitanza di una ulteriore deplezione di medici causata dalle legittime ed irrinunciabili ferie,e dei circa 30 medici del 118 (che attualmente fanno capo al Ps di Termoli) molti dovranno essere impiegati presso le postazioni aggiuntive di primo soccorso estive/turistiche e quindi indisponibili per il pronto soccorso del S. Timoteo?

Il bacino di utenza si triplica ed i medici, già insufficienti, si "dimezzano".

Se adesso per esempio al Pronto soccorso del San Timoteo ci sono circa 5/6 medici (3 medici in servizio a turno), in Otorino circa 2, in Urologia circa 3, Gastroenterologia circa 2, Ginecologia circa 3 e così via per gli altri reparti, come si provvederà al servizio con le ferie estive?

Quanto orario straordinario/aggiuntivo e riposo obbligatorio fanno e faranno la prossima estate i medici dei vari reparti ?



I turni sono e saranno conformi alla normativa sull'orario di lavoro ?

Può veramente dirsi in termini legali che è possibile erogare prestazioni sicure ?

La prima ed inderogabile regola per la tutela sicurezza dei cittadini e dei medici è che vengano rispettate le norme sull'orario di lavoro e riposo obbligatorio .

Se sono insufficienti i medici viene meno, per legge, automaticamente anche la sicurezza delle prestazioni erogate.