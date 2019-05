'Termoli bene comune' inaugura la sede elettorale

TERMOLI. Oggi 3 maggio, alle ore 19.00, presso i locali di Corso Fratelli Brigida 134, si terrà l'inaugurazione della sede elettorale della candidata a sindaco Marcella Stumpo, e della lista a sostegno "Termoli bene comune - Rete della sinistra", in lizza per le consultazioni amministrative di Termoli.

Per l'occasione, interverrà anche l'europarlamentare uscente, onorevole Eleonora Forenza (Gruppo Gue/Ngl), candidata per il rinnovo del parlamento europeo, nella circoscrizione Sud, per la lista La Sinistra.