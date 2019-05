TERMOLI. Squilli di Trombetta: analisi dei risultati sportivi delle squadre termolesi.

Basket Serie C Airino Basket Termoli Voto 10. Si vola alle semifinali play off dopo aver battuto in gara 3 la Pallacanestro Fermignano, squadra marchigiana; adesso la compagine termolese si scontrerà con la Virtus Assisi, sicuramente molto forte. Quest'anno abbiamo una bella squadra, ma con una rosa molto ristretta, un quintetto base con poche alternative. Oltre ai bravissimi Leonzio, Mirando e il croato Dimitrovic, abbiamo ritrovato fortunatamente un Marinaro in super forma. Avanti così!

Tennis con il Circolo Tennis Termoli Voto 9,5. Esordio davvero importante per la squadra del Circolo Tennis Termoli che alla prima giornata del campionato categoria serie d1, si è concessa il lusso di andare a vincere nettamente per 4 - 0 in casa della Promo Vasto. Grande soddisfazione per questa prima impresa da parte della dirigenza con il presidente Paradisi in testa, del maestro Dell'Acqua, per non parlare dei protagonisti sul campo che hanno creato e conservato questa brillante affermazione. Come dire: chi ben comincia…

Atletica Leggera con l’Athletic Club Termoli Voto 9. Successi e ottime performance in svariati luoghi d'Italia per gli atleti della società termolese: in Veneto, Marino De Filippis, durante la Padova Marathon, sotto una fortissima pioggia, ha portato a termine i 42 km della regina delle competizioni podistiche in 3h 28'e 54''. A San Giovanni Rotondo, Catia Fusoni ha confermato di essere una delle migliori atlete molisane presenti nel panorama regionale concludendo la mezza maratona prima nella sua categoria con il tempo di 1h38' e 16''; a Sarnico (BG), Luigi Villani nella 25 km della "9°Sarnico Lovere Run" ha eseguito un’ottima performance con un ottimo tempo tra 3000 atleti presenti. Infine, a Vasto, nella splendida cornice di Punta Aderci durante la quarta edizione della "Eco Trail dei Trabocchi", gara sui 12 km, ha primeggiato nella categoria, il nostro Roberto Colonna assieme ad Angelo Tronca.

Calcio Promozione Termoli 2016 Voto 9. Finalmente una buona prestazione che porta anche alla salvezza matematica con conseguente permanenza in categoria. In effetti la squadra calcistica dopo una esaltante prima parte della stagione, si è mano mano lasciata andare fino a giungere davanti alle porte dell'inferno della zona retrocessione, per fortuna evitata. Era però il caso di arrivare quasi al traguardo per sventare questo pericolo?

Biliardo Accademia A. Giancone Termoli Voto 8,5. Per essere una matricola, la squadra termolese si è comportata in modo davvero esaltante, chiudendo al terzo posto con 56 punti. Se poi pensiamo che per buona parte della stagione, aveva battuto tutti anche chi era accreditato alla vittoria finale restando parecchie settimana leader in classifica, diciamo che il giudizio non può non essere che molto positivo.

Volley Maschile Termoli Pallavolo Voto 6,5. Nonostante la sconfitta in gara 1 della finale play off a Paglieta contro la corazzata abruzzese, la squadra di Palli non ha di certo sfigurato né ha steso tappeti rossi al loro passaggio; basta vedere i parziali dei tre set e si potrà capire quanto sia stata dura questa prima affermazione nella finalissima prevista al meglio delle 5 gare. Adesso nel prossimo fine settimana, si giocherà gara 2 a Termoli e speriamo si possano costruire le basi per gara 3.

Volley Femminile Termoli Pallavolo Voto 5. La squadra che domenica le nostre ragazze avevano di fronte era sicuramente forte e quindi era necessario giocare con la grinta giusta; invece è andata diversamente, poca grinta e nerbo necessari, errori continui come nella prima parte di stagione. Un vero peccato in quanto si poteva tentare di chiudere il discorso salvezza con una giornata di anticipo, invece ora bisogna aspettare sabato prossimo: con le ragazze sempre più padrone del loro destino, una vittoria salverebbe loro direttamente, una sconfitta potrebbe invece rimettere tutto in discussione.

Calcio di Eccellenza Città di Termoli Voto 4. Il voto bassissimo è da dividere tra tutte le componenti: premesso che tutti hanno ragione e tutti potrebbero avere torto, la società sportiva del Termoli fino a poco tempo fa, se ne faceva un vanto del fatto che non aveva mai subito l'onta di un fallimento, mentre altre squadre più blasonate della regione, già ne avevano collezionati diversi. Purtroppo ora anche Termoli fa parte della “bella compagnia”, ma francamente quello che è accaduto nelle ultime settimane è stato ancora più vergognoso di un fallimento: non presentarsi a giocare o farlo con un gruppetto di 9 calciatori o presunti tali, o addirittura perdere alcune pedine mentre si gioca costringendo addirittura il direttore di gara a sospendere la partita perché non vi era più in campo il numero legale per continuare a giocare. D'accordo con il Presidente che subito dopo la gara, ha emanato un comunicato stampa che in sintesi diceva: "Non permettendo di arrivare alla terza rinuncia che avrebbe comportato la revoca del titolo sportivo e facendo di fatto fallire lo sciopero dei titolari, abbiamo salvato il titolo sportivo del Città di Termoli", ma ci permettiamo però di dire che almeno in questa occasione, abbiamo tutti - nessuno escluso - sì salvato il titolo, ma perso davanti agli altri una buona parte di facciata sportiva.