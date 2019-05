TERMOLI. A Termoli, si è tenuto, ad opera dell'Associazione A.N.P.A.N.A., l'evento denominato: "Caccia al Tesoro 2 cuori e 4 zampe in A.N.P.A.N.A.”

Un evento che ha riscosso molto successo tanto che Maria Morena Suaria, presente nella doppia veste di responsabile ufficio legale nazionale e vice presidente nazionale Anpana, ci ha tenuto a sottolineare: "Non posso far altro che complimentarmi con Laura Zanin, Felice Lategano e tutta la sezione Anpana di Termoli per aver organizzato questa speciale caccia al tesoro".

Anche Laura Zanin e Felice Lategano hanno voluto pubblicamente ringraziare tutti i presenti: "Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti. Speriamo vi siate divertiti quanto ci siamo divertiti noi! Un ringraziamento speciale va anche alla squadra Sae 112 Sistema Assistenziale Europeo 112 di Termoli che ci ha fornito la sua preziosa assistenza e al Dott. Vet. Alessandro Occhionero per i suoi utili consigli ai partecipanti".