Calendario semifinali playoff: l'Airino Basket domenica ad Assisi

TERMOLI. Dopo gara 3 di sabato scorso che ha visto l'Airino Basket Termoli volare in semifinale dopo aver battuto al meglio di tre gare la Pallacanestro Fermignano (Marche) per 2-1, ecco pronto il cartellone delle semifinali che vedranno impegnata la compagine termolese questa volta con la fortissima squadra Umbra della Virtus Assisi; anche le semifinali saranno al meglio delle tre partite e gli umbri avranno il vantaggio eventuale che su tre partite possibili, due le giocheranno in casa per essersi classificata nella stagione regolare in una posizione prima dell'Airino.

Si parte con gara 1 ad Assisi domenica 5 Maggio. Ecco il quadro completo:

SEMIFINALI (serie al meglio delle 3 gare: 5, 8 e 12 Maggio)

Gara 9: Virtus Assisi - Airino Basket Termoli

Gara 10: Vincente Gara 3 - Teramo a Spicchi

Gara 1: Pallacanestro Urbania - Olimpia Mosciano

Gara 12: Vincente Gara 7 - Vasto Basket

FINALI

(serie al meglio delle 5 gare: 19, 22, 26, 29 Maggio e 2 Giugno)

Vincente Gara 9 - Vincente Gara 10

Vincente Gara 11 - Vincente Gara 12

Le squadre vincenti le due finali sono promosse in Serie C Gold 2019/2020.