Le proposte della Uil Scuola Rua ai candidati rettori dell'Unimol

CAMPOBASSO. «Il prossimo 8 maggio i docenti ed il personale t.a. dell'Università degli studi del Molise eleggeranno il nuovo Rettore; ai due candidati va il mio personale augurio nella convinzione che il nostro Ateneo si contraddistingua, in una regione piccola come quella molisana, per la qualità della didattica e l'eccellenza della ricerca».

Cosi Vittorio Brunale, rappresentante sindacale della Federazione Uil Scuola Rua in Unimol, alla vigilia delle elezioni per la carica di Rettore che vedono contrapposti il professor Luca Brunese, Ordinario di Diagnostica per immagini e radioterapia e Direttore del Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “Vincenzo Tiberio”, ed il professor Raffaele Coppola, Ordinario di Microbiologia agraria e Direttore del Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti.

«Ci aspettiamo - conclude Brunale - che il nuovo Rettore lavori affinché vi sia un reale miglioramento del clima di lavoro, ci si impegni per le stabilizzazioni del personale precario, e si destini cospicue risorse sulle progressioni economiche del personale tecnico amministrativo. Infine auspico un continuo miglioramento delle relazioni sindacali».

Sul tema è intervenuta anche Marilena Salvia Segretaria del Gruppo Aziendale Uil in Università, che ricorda come il rinnovo della carica di Rettore avviene in un momento molto delicato della storia dell'Università del Molise che vede una riduzione dei finanziamenti ministeriali e degli enti locali.

«Ci auguriamo che il prossimo Rettore possa costruire un percorso condiviso di analisi e strategie su proposte sostenibili insieme a tutti i soggetti pubblici e privati del territorio,- dichiara la Salvia - al fine di garantire una crescita dello stesso attraverso lo sviluppo della professionalità, anche quelle delle nuove generazioni, che l'Università del Molise può ed è certamente in grado di offrire. Ritengo ed auspico che il nuovo Rettore metta in campo un'azione positiva ed illuminante su soluzioni e prospettive di alta formazione, garantendo la spendibilità e la valorizzazione delle competenze del personale docente e tecnico amministrativo, il cui livello di preparazione è spesso non conosciuto all'esterno».

«Come Federazione Uil Scuola Rua - conclude Marilena Salvia - auspichiamo che il lavoro del nuovo Rettore porti una maggiore gratifica di tutte le componenti interne che concorrono attivamente alla realizzazione della mission della formazione universitaria, per costruire concrete prospettive di lavoro e di ricerca da offrire ai nostri giovani...non solo molisani».