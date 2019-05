Anche un architetto Molisano nel team che ha progettato una scuola di Bologna

CAMPOBASSO. C'è anche un architetto di Campobasso, Giovanni Ruggieri, nel team di professionisti del 'Tiarstudio' e 'Abp architetti' che si è aggiudicato il concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo polo scolastico 'Carracci' a Bologna.

Sarà costruito ai margini del territorio urbanizzato, nel quartiere Porto-Saragozza, in un'area verde alla quale è stato riconosciuto il valore di bene paesaggistico di notevole interesse pubblico.

Il nuovo edificio, ad energia quasi zero, prenderà il posto della scuola media 'Carracci', dichiarata inagibile nel 2010. Il progetto del gruppo di professionisti, che solo tre mesi fa si è aggiudicato il concorso per una scuola dell'infanzia ad Albino (Bergamo), è stato selezionato tra 136 proposte partecipanti al primo grado. Il progetto offre un nuovo servizio alla comunità e valorizza il contesto circostante. L'edificio sarà concepito come un 'civic center' e ingloberà un grande spazio d'incontro: l'agorà. (Fonte Ansa)